إن كنت مصابًا بحساسة الأنف، فأنت حتمًا تعاني من الأعراض المختلفة مثل العطس واحتقان الأنف الذي يستمر لفترات طويلة، لكن ما هي الأعراض التي تثير القلق؟

1- احتقان أو سيلان الأنف: يعد هذا واحدًا من أكثر أعراض حساسية الأنف شيوعًا، وأفضل طريقة للتخلص منه هو عبر علاج المسبب للحساسية. حاول تجنب مثيرات الحساسية لديك، وإن كنت لا تعلم ما هي هذه المثيرات، بإمكان الطبيب المختص مساعدتك في تحديدها.

على الرغم من صعوبة تجنب مثيرات الحساسية بشكل كلي، إلا أنه من الممكن تخفيف التعرض لها قدر الإمكان، وبالتالي خفض الإصابة باحتقان أو سيلان الأنف، بالطبع هناك بعض الأمور التي من الممكن القيام بها من أجل التخفيف من هذا العرض مثل تناول الأدوية التي تباع دون وصفة طبية بعد استشارة الطبيب، أو استخدام بخاخات الأنف.

تجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال لم يختفي احتقان أو سيلان الأنف بعد 7 أيام، أو تفاقم الموضوع بعد خمسة أيام تقريبًا.

2- ضغط الجيوب الأنفية: الجيوب الانفية عبارة عن تجاويف تقع خلف جبهتك وخدودك وعينيك. في حال تراكم المخاط في هذه المنطقة بسبب حساسية الأنف، ستشعر بضغط هناك وألم.

لكن من الممكن التخفيف من هذا العرض من خلال وضع قطعة من القماش النظيف الرطب والدافئ على هذه المنطقة، كما بإمكانك استنشاق البخار عدة مرات يوميًا، قم باستشارة الطبيب في حال استمر الألم أو تفاقم بعد أسبوع تقريبًا.

3- العطس: هل لاحظت أنك تعاني من نوبات متكررة وغير مسيطر عليها من العطس؟ أنها أحد أعراض حساسية الأنف المزعجة.

بعض المصابين يعانون من نوبات من العطس التي تؤثر على جودة حياتهم، إلا أنه هذا العرض ليس خطيرًا ولا يستدعي تدخل طبي، إن كنت لا تستطيع تجنب المثير للعطس لديك، بإمكانك تناول مضاد الهستامين بعد وصفة الطبيب، على أن تقوم بإتباع تعليماته وإرشادات تناول الدواء بدقة.

4- حكة في العينين: حكة العينين وتدميعهما تعدان من الأعراض الشائعة للإصابة بحساسية الأنف، لكن لحسن الحظ لا تشكلان أي خطرًا على عينيك أو النظر. للتخفيف من هذه الأعراض المزعجة من المهم تجنب مثيراتها قدر الإمكان والإستعانة بنظارات الشمس عند الخروج من المنزل، بالإضافة إلى ضرورة الإمتناع عن حك العينين بالرغم من الشعور الجارف للقيام بذلك، إلا أنه يسبب تهيج إضافي لهما. حاول وضع قطعة من القماش النظيف والبارد على عينيك حتى تتخلص من الشعور بالحكة، كما من الممكن استخدام بعض قطرات العيون التي يصفها الطبيب لك.

5- تسييل أنفي خلفي: بالوضع الطبيعي، أنت تقوم بابتلاع المخاط دون أن تشعر بذلك، ولكن في حال أصبح هذا المخاط سميكًا أو زادت كميته، من الممكن أن تعاني من التسييل الأنفي الخلفي. هذا يعني أنك تشعر بتسييل المخاط من خلف أنفك إلى منطقة الحنجرة، كما ستشعر بوجود كتلة هناك، وألم وتهييج.

من أجل تجنب كل هذه الأعراض المزعجة لحساسية الأنف، ننصحك بتناول كمية أكبر من المشروبات التي تعمل على تخفيف سمك المخاط.

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المصدر: ويب طب