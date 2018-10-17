قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال محتملا ويظل هذا السيناريو الأفضل.

وأضافت ناتالي لوازو أن فرنسا تستعد لاتخاذ كل الإجراءات في حال عدم التوصل لاتفاق بما في ذلك التفتيش عند “نفق المانش” في الجانب الإنجليزي، علما أنه نفق تحت بحر المانش يربط بريطانيا بفرنسا والقارة الأوروبية.

وقال الوزيرة في اجتماع مع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يبحث أيضا خروج بريطانيا من الاتحاد: “نريد اتفاقا جيدا ونعتقد أن ذلك ممكن”.

وأفادت ناتالي بأن باريس مستعدة كذلك لفشل محادثات الخروج وقدمت بالفعل مقترحات تشريعية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة عند “نفق الانجليزي”، وبحق المواطنين البريطانيين المقيمين في فرنسا والفرنسيين المقيمين في بريطانيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي فشل المفاوضين بشأن خروج بريطانيا من التكتل في التوصل لاتفاق، بالرغم من سلسلة اجتماعات عقدوها في بروكسل لدفع المحادثات قدما.

المصدر: وكالة رويترز