غادر القنصل السعودي في اسطنبول الثلاثاء المدينة التركية متوجها الى الرياض،كما أفادت تقارير اعلامية، فيما تستعد تركيا لتفتيش منزله في إطار التحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وغادر القنصل السعودي العام محمد العتيبي الى الرياض على متن طائرة أقلعت عند الساعة 14.00 ت غ من اسطنبول، كما ذكرت صحيفة “خبر ترك” على موقعها الالكتروني.

من جهتها أوردت شبكة “سي ان ان تورك” نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الدبلوماسي غادر بملء إرادته.

وأظهر موقع مطار اتاتورك الدولي الالكتروني أن الرحلة التابعة للخطوط السعودية أقلعت الى الرياض عند الساعة 14.00 ت غ.

وتأتي مغادرة القنصل السعودي غداة قيام الشرطة التركية بتفتيش مقر القنصلية في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي في 2 تشرين الاول/أكتوبر بعدما دخل المبنى لاتمام معاملات إدارية،ومن المرتقب القيام بعملية تفتيش الثلاثاء في مقر القنصل.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدرين لم تسمهما، أن الرياض تعد تقريرا يفيد أن خاشقجي قتل خطأ خلال استجوابه، وكان المقصود اعتقاله.

وقال مصدر ل”سي ان ان” إن التقرير قيد الإعداد ويمكن أن يتم تعديله، بينما أكد مصدر آخر أن التقرير سيؤكد أن العملية تمت “بدون إذن” وأن “الأشخاص المتورطين هم الذين سيتحملون المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الفرنسية