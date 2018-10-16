أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وعدد آخر بالاختناق الثلاثاء اثر إطلاق قوات العدو الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب عشرات الشباب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية “نقل الجرحى الثلاث الى مشفى شهداء الاقصى لدير البلح لتلقي العلاج”.

واضافت المصادر ان “عشرات الشبان تمكنوا من اجتياز بوابة النمر العسكرية شرق دير البلح بعد ان وصل المئات من الشباب الى الموقع للتظاهر ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار”.

واكدت المصادر ان “الشبان اشعلوا اطارات سيارات داخل الحدود قبل ان يتمكنوا من العودة مجددا”.

المصدر: وكالة معاً