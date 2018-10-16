عرض الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق اليوم مع رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف الخطوات التي تم الاتفاق على القيام بها بشكل فوري لتكون الاساس في بناء علاقات قوية بين الجانبين.

وتتضمن هذه الخطوات انشاء البيت التجاري المشترك وشركة نقل بحري مشتركة وتبادل السلع والمنتجات التي ينتجها ويصنعها الجانبان واطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال ووضع خطط تبادل ثقافي تؤسس لعلاقة مديدة

بين الشعبين.

واكد الرئيس السوري ان “هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس القرم لسورية على رأس وفد رفيع المستوى تشكل بداية جيدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وخاصة أن البلدين يمتلكان موقعا متميزا على البحرين الاسود والمتوسط”.

من جهته، أعرب أكسيونوف عن “سعادته بزيارة سورية والعمل على ترسيخ العلاقة بين الجانبين بما يخدم مصالح شعبي القرم وسورية اللذين كافحا للدفاع عن بلديهما وعن ارادتهما المستقلة”.

المصدر: وكالات