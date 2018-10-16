بينت نتائج دراسات عدة فائدة تناول ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم، حيث أن هذا المشروب يساعد في إصلاح خلايا عضلة القلب التالفة.

ومن أجل أن تكون فائدة القهوة للصحة أكبر ينصح الخبراء بما يلي:ـ

1- عدم تناول القهوة على الريق أبدا، لأن الكافيين محفز قوي، وعند تناوله قبل الحصول على السعرات الحرارية اللازمة لإنتاج الطاقة من المواد الغذائية، فإنه قد يسبب اضطرابات جدية، حيث يمكن أن يؤثر سلبا في عملية الأيض ونظام الغدد الصماء والجهاز الهضمي.

2- إضافة القرفة إلى القهوة، لأنها تحتوي على مواد عديدة مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف بسبب جزيئات الجذور الحرة. علاوة على أن القرفة تساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم.

3- يفضل التخلي عن إضافة السكر إلى القهوة، واستخدام التوابل والعسل بدلا منه.

4- تصبح القهوة أكثر فائدة للجسم عند تناولها مع الكاكاو، لأن هذا الثنائي ينشط تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن التركيز والقدرات المعرفية ويمنع الشعور بالقلق الذي يعتبر أحد الآثار السلبية للقهوة.

المصدر: روسيا اليوم