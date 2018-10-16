علق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مهام 259 موظفا حكوميا (من مخاتير القرى والبلدات) متهمين بارتباطهم بجماعات إرهابية وممارسة أنشطة لا تتناسب مع مناصبهم.

وجاء ذلك في بيان صدر عن الداخلية التركية الاثنين، فيما لم يقدم البيان أي تفاصيل عن الاتهامات الموجهة للموظفين أو ارتباطهم بجماعات معينة أو المناصب التي كانوا يشغلونها.

واعتبر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض والموالي للأكراد ميرال دانش بشتاش، أن هذه الإجراءات من شأنها تقليص نفوذ الحزب في المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية العام المقبل.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 سرحت أنقرة نحو 140 ألف مسؤول من وظائفهم بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله غولن، اللذين تصنفهما تركيا جماعتين إرهابيتين.

المصدر: وكالات