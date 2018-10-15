من المعروف أن إنقاص الوزن يتطلب حمية “قاسية” لوقت طويل ومتتابع، لكن بحث جديد كشف عن طريقة جديدة “غير مألوفة”.

بينت دراسات أجراها الدكتور نيك فولر، وهو خبير في السمنة من جامعة سيدني الأسترالية، أن من أجل فقدان وزن دائم، على الشخص ممارسة الرياضة واتباع الحمية لشهر كامل، ثم تركها في الشهر التالي.

“عادة ما تنصح برامج فقدان الوزن بالتقيد بعدد معين من السعرات الحرارية باستمرارية، ولكن نزول الوزن يتوقف بعد 3 إلى 6 أشهر، ويبدأ الشخص بزيادة الوزن مجددا”، وأكد الدكتور فولر، أن جسم الإنسان مبرمج لمحاربة محاولات إنزال الوزن، ويقول:” إن بإدخال تلك “التوقفات” الشهرية في الحمية، لا يحارب جسم الإنسان محاولات إنزال الوزن.

ولتلك الأسباب بالتحديد، ينصح فولر باتباع حمية “خاصة”، يقوم فيها الشخص بالتوقف عن الحمية شهرا كاملا، ومواصلة هذا الأسلوب من “الممارسة ثم التوقف” للمحافظة على الوزن المفقود.

ولتعزيز هذه الطريقة في إنزال الوزن، على الأشخاص إدخال الكربوهيدرات والبروتين في كل وجبة في اليوم، لأنها جزء مهم من الجسم السليم، حسب قوله.

وتقول الدراسة، إن على الشخص الالتزام بنظام أكل صحي وتمرين يومي لمدة 30 دقيقة طوال الأسبوع، مع السماح بوجبة دسمة مرة أسبوعيا، في أشهر “النزول”، أما في أشهر التوقف عن الحمية، فيستطيع الشخص تناول وجبتين أسبوعيا من دون التقيد بالحمية، كما سيتوجب عليه تقليل قوة التمارين.

وتهدف أشهر التوقف عن الحمية للمحافظة على الوزن، بينما يبدأ النزول بالوزن في أشهر الحمية، وتستمر العملية بشكل متكرر لمدة طويلة، وفقا للدراسة.

المصدر: سكاي نيوز