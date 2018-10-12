ينتظر العالم مفاجأة كبيرة تتعلق بخدمة الإنترنت إذ يتوقع أن تتوقف الشبكة العنكبوتية عن العمل خلال الـ48 ساعة القادمة وذلك بسبب بعض الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية الشبكات.

وحذر خبراء من أن هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام ICANN ستقوم بتبديل مفتاح التشفير، الذي يساعد على حماية نظام أسماء النطاق (DNS)، الذي يساعد مستخدمي الإنترنت على الوصول إلى ما يبحثون عنه في الإنترنت.

ويتخوف خبراء من احتمال توقف الإنترنت عن العمل في العديد من المناطق العام التي تضم ملايين من المستخدمين، إذ تبديل أسماء النطاق قد يصاحبه بعض الخلل.

وأشار الخبراء إلى أن التأثير الفعلي للعملية سيكون في 11 أكتوبر، وربما يتأثر البعض خلال الـ48 ساعة من بدء العملية، حيث سيواجه بعض المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الشبكة إذا كانوا يستخدمون خادما قديما، إضافة إلى بطء في تحميل بعض صفحات الإنترنت.

وكانت ICANN قد أجرت بعض الاختبارات الأولية، والتي أظهرت أن عملية الاستبدال ستخلق الحد الأدنى من المشاكل. وذكرت الهيئة أن تغيير مفاتيح التشفير أصبح إجراء ضروريا نتيجة التهديدات المتزايدة لبنية الإنترنت التحتية.

و “ICANN” هي منظمة دولية غير ربحية تتولى مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت، وتخصيص معرّفات البروتوكول.

المصدر: روسيا اليوم