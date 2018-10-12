صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بعد أنباء لوسائل إعلام أمريكية تفيد بتوصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برونسون الموقوف في تركيا.

وارتفعت الليرة إلى 5.9025 مقابل الدولار بعد هذه التقارير الإعلامية، وذلك بعد إغلاقها الأربعاء عند 6.0767 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 5.9100 مرتفعة بنسبة 2.66 %.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع تركيا للإفراج عن برونسون الموقوف بتهم تتعلق بالإرهاب على الأراضي التركية.

وحسب هذه المعلومات، فإن الصفقة تشمل رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا مقابل إصدار حكم بالسجن على برونسون يساوي المدة التي أمضاها في حبسه، أو السماح له بأن يمضي جزءا من مدة العقوبة في الولايات المتحدة.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأن أعرب عن أمله بالإفراج عن أندرو برونسون قريبا، معتبرا أن ذلك سيسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وبرانسون متهم بالارتباط بمسلحين أكراد وأنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016، فيما ينفي برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج عنه على الفور.

وأودعت السلطات التركية برانسون السجن، وبعدها أخلت سبيله ليخضع للإقامة الجبرية في منزله منذ اعتقاله في أكتوبر 2016، فيما قد يواجه في حال إدانته عقوبة السجن لـ35 عاما.

المصدر: روسيا اليوم