أعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية الخميس عن مقتل أربعة جنود واصابة ثلاثة أخرين في تصعيد للعنف في شرق البلا.

وجاء في بيان للوزارة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية قتل جنديان في قصف واصيب آخران بجروح قاتلة في انفجار لغم.

وذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مراقبيها سجلوا الأربعاء زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك مقارنة مع اليوم السابق، حيث شهد 520 انفجارا.

وقالت بعثة المراقبة التابعة للمنظمة في أوكراينا أنها لاحظت ألغاما زرعت حديثا على جانبي خط الاتصال.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية