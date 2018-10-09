أبرز التطورات على الساحة السورية:التاريخ: 9_10_2018

دمشق وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بإجراء تفجيرات لمخلفات المجموعات المسلَّحة، في منطقة القابون شرق دمشق بين الساعة 10 – 12.

دير الزور وريفها:

ـ قُتلَ مسؤول السلاح الثقيل في “مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ “قسد” المدعو “حسين دوشكا”، خلال الإشتباكات الدائرة بين “قسد” وداعش بمحيط بلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص، قرب قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي الشرقي، بتهمة انتمائهم لداعش، بالتزامن مع إطلاق مسلحي “قسد” النار، بالمنطقة المذكورة.

ـ قتل شخص تحت التعذيب من قبل مسلحي “قسد”، في قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة تعلقه بالانفجار الذي حصل أول أمس بالقرية.

الحسكة وريفها:

ـ أرسل “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية لـ “قسد” تضم آليات وأسلحة وذخائر، عبر معبر “سيمالكا” (الغير رسمي) على الحدود السورية_ العراقية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجزٍ لـ “قسد” قرب معمل السكر شمال مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ أصيب طفل إثر انفجار لغم به، زرعه مسلحون مجهولون، قرب بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي.

حلب وريفها:

ـ نشرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من الجيش التركي، شائعات عن زرع ألغام في حقول الزيتون في أرياف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، لمنع المواطنين من حصاد المحصول.

إدلب وريفها:

ـ قتل أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو مصعب الديري” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه على الطريق الواصل بين بلدة دركوش وقرية عزمارين بريف إدلب الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي