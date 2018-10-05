اشترت الهند الجمعة من روسيا منظومات دفاعية مضادة للطيران اس-400 خلال الزيارة التي يقوم بها الى نيودلهي الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في نص بيان مشترك هندي روسي ان “الطرفين اشادا بابرام العقد لتزويد الهند بمنظومة صواريخ ارض-جو طويلة المدى اس-400″، ولفت الى ان “قيمة الصفقة تبلغ 5.2 مليارات دولار”.

من جهتها، قالت مصادر هندية إن “العقد اس-400 قد وقعه في الساعة 11.00 اليوم مسؤول كبير في الشؤون الخارجية والمدير العام لشركة روسوبورونيكسبورت الروسية”، واوضحت ا ن”عمليات التسليم ستبدأ قبل نهاية 2020”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية