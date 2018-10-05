أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن “تعليق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن تصرف الاتحاد الأوروبي مثل الاتحاد السوفياتي كان مهينًا”.

وذكر توسك، في حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في بروكسل، “تصريحات هانت في خطاب اتهم فيه زعماء الاتحاد الأوروبي بمحاولة تحويل الكتلة إلى سجن وتشبيه أفعالهم بأسلوب القمع السوفيتي”، معتبراً أن “التعليق غير حكيم بقدر ما هو مهين”.

ولفت الى أن “حقبة الاتحاد السوفياتي كانت تدور حول السجون ومعسكرات الاعتقال والحدود والجدران، والعنف ضد المواطنين والجيران، فيما يركز الاتحاد الأوروبي حول الحرية وحقوق الإنسان والازدهار والسلام والحياة بدون خوف، الأمر يتعلق بالديمقراطية والتعددية، قارة بلا حدود داخلية وجدران”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية