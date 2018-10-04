حماه وريفها:

ـ تصدى الجيش السوري لاعتداء مجموعة إرهابية تابعة لـ “جيش العزة”، تقدمت من محور بلدة مورك بريف حماه الشمالي الى بعض النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة، ووجه نيران رشاشاته باتجاه المجموعة، وحقق إصابات مؤكدة في صفوفها، وتم تدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

دير الزور وريفها:

ـ توجه رتل عسكري لـ “التحالف الدولي” مؤلف من 6 آليات و4 شاحنات محملة بالصواريخ والمواد اللوجستية، نحو المناطق المتاخمة للجيب الخاضع لسيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

كما استقدم “التحالف الدولي” خلال الـ 24 ساعة الفائتة، مجموعات عسكرية من “قوات المارينز” الأمريكية، إلى محيط بلدة هجين بالريف الجنوبي الشرقي لدير الزور، حيث جرى استقدامهم على متن طائرة عسكرية حطت قرب منطقة هجين.

في السياق ذاته، أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 216 مسلحاً من داعش و117 مسلحاً من “قسد” بينهم أحد المسؤولين الميدانيين، خلال المعارك بين الطرفين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك منذ الـ 10 من شهر أيلول الماضي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقل مسلحو “قسد” شخصين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة التعامل مع داعش.

حلب وريفها:

ـ أعلن “تجمع الحسكة _الجيش الحر” المتواجد في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، عن انضمامه إلى صفوف “تجمع أحرار الشرقية _الجيش الحر”.

إدلب وريفها:

ـ استهدفت المجموعات المسلحة المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية عبر ممر ابو الضهور في ريف ادلب الجنوبي الشرقي وقامت باعتقال عدد من المواطنين.

ـ شهدت بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي الشرقي “توتراً أمنياً” بين “هيئة تحرير الشام” و”جيش الأحرار _الجبهة الوطنية للتحرير” على خلفية اعتقال “جيش الأحرار” أحد مسلحي “الهيئة” في البلدة، دون معرفة الأسباب، هذا وأرسلت “الهيئة” رتلاً عسكرياً إلى البلدة لاعتقال مطلوبين لها، لكن “جيش الأحرار” منع الرتل من دخول البلدة.

كما حاولت “هيئة تحرير الشام” إيقاف سيّارة على أحد حواجزها في البلدة، لكن السيّارة لم تستجب، فقاموا بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على السيّارة ما أدى إلى إصابة شخصين اثنين، ورجح “ناشطون معارضون” أن تكون السيارة تابعة لـ “جيش الأحرار”.

ـ هزَّ انفجار مجهول المصدر محطة وقود على طريق مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ ألقى مسلحون مجهولون قنبلة صوتية في مدينة اريحا بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي