أعلنت الرئاسة التركية أن الصحفي والكاتب السعودي المشهور، جمال خاشقجي، لا يزال داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية والهيئات المعنية الأخرى في تركيا تابعت بدقة تطورات قضية خاشقجي، مشيرا إلى أن المعلومات التي تتوفر حاليا لدى الجانب التركي تفيد بأن الصحفي لا يزال داخل القنصلية السعودية في إسطنبول والتي دخل إليها أمس الثلاثاء.

وذكر قالن أن مسؤولين أتراك يتواصلون مع نظرائهم في السعودية حول هذا الشأن، فيما أعرب عن أمله في أن يتم حل القضية خلال وقت قريب.

من جانبه، قال مسؤول سعودي رسمي في حديث لوكالة “رويترز” جرى إثر تصريحات قالن، إن “خاشقجي ليس في القنصلية وليس محتجزا من قبل السعودية”.

من جانبه، أعرب المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يتم العثور على خاشقجي بأسرع وقت وأن يكون آمنا.

المصدر: وكالات