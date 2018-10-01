قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين ان تركيا تأمل في إعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة بعد توتر شديد بسبب اعتقال قس اميركي.

واضاف اردوغان خلال افتتاح دورة البرلمان “بإذن الله نأمل في حل المشاكل مع اميركا في أقرب وقت ونعيد تطوير العلاقات في المجالين السياسي والاقتصادي بروح الشراكة الاستراتيجية”.

وتركز الخلاف على اعتقال القس الاميركي اندرو برانسون لمدة تقارب العامين بتهم تتعلق بالارهاب والتجسس، وتسبب الخلاف في انهيار الليرة التركية.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الالمنيوم والصلب التركي بسبب اعتقال برانسون، وردت أنقرة بالمثل.

وقال اردوغان “نحن مصممون — في حدود الدبلوماسية والقانون – على مكافحة هذا النهج المشوه الذي يفرض عقوبات على بلادنا من خلال استخدام ذريعة القس الذي يحاكم بسبب علاقاته المشبوهة مع جماعات ارهابية”.

واتهم اردوغان واشنطن بالسير على “الطريق الخاطئ في السعي لحل مشاكل سياسية وقانونية من خلال التهديد والابتزاز بدلا من الحوار”. وأضاف أن ذلك “في الحقيقة يتسبب في ضرر أكبر للولايات المتحدة على المديين المتوسط والطويل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية