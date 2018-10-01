أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه على تعزيز جو التعاون الإيجابي مع روسيا، لافتاً إلى أن بلاده شرعت بتنفيذ مشاريع مشتركة معها تعتمد على المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام البرلمان التركي بمناسبة بدء العام التشريعي الجديد،: “بنينا مع روسيا علاقات متينة تتطور بسرعة فائقة في كافة المجالات، كما شرعنا بتنفيذ مشروعات تعتمد على المصالح المشتركة بين البلدين”.

وتابع أردوغان:”جرت استفزازات عديدة تهدف إلى تخريب علاقاتنا مع روسيا، إلا أننا تمكنا من تخطي جميع المشاكل وسنعزز جو التعاون الإيجابي في المرحلة المقبلة”.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن “التهديدات المتعلقة بفرض عقوبات على إيران غير عادلة”، موضحاً أنه “لا يجوز حل المشكلات التي يمكن حلها بسهولة تحت إشراف المؤسسات الدولية، عن طريق العقوبات”.

وأضاف “أثبتت التجارب الماضية أن هذه الخطوات لا تجدي نفعاً”.

واستطرد أردوغان قائلاً: “نحن على اتصال وثيق مع إيران بخصوص سياساتنا في سوريا والعراق والمواضيع السياسية الأخرى، ونحرص على عدم عزلها في القرارات التي تتعلق بمستقبل المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك