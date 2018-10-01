أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قوات جو فضاء التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية أعلنت اليوم الاثنين في بيان عن استهدافها مقر قادة مرتكبي جريمة الأهواز الإرهابية الأخيرة في شرق الفرات بسوريا، وذلك بـ 6 صواريخ باليستية أرض ـ أرض متوسطة المدى، خلال ساعات فجر الاولى اليوم الاثنين.

فما هي الصواريخ التي استخدمت في ضرب الإرهابيين شرق الفرات؟

ذو الفقار

استخدم حرس الثورة الاسلامية في هذا الهجوم الصاروخي صاروخ ذوالفقار، حيث يعتبر هذا الصاروخ من جيل صواريخ فاتح 110 والذي يتمتع بالتوجيه حتى لحظة اصابة الهدف ورأس انشطاري.

يبلغ مدى صاروخ ذوالفقار بين 700 كلم و750 كلم ويعمل بوقود صلب ويطلق بشكل مائل.

يعتبر صاروخ ذوالفقار صاروخاً باليستياً ويحمل رأساً انشطارياً قابلاً للتوجيه حتى لحظة اصابة الهدف وهو من اكثر الصواريخ الايرانية دقة.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد استخدم هذا الصاروخ في عملية “ليلة القدر” التي نُفذت رداً على الهجوم الارهابي على مجلس الشورى الاسلامي وكذلك العملية الصاروخية على مواقع ارهابيي الحزب الديمقراطي.

ويتضح من الصور المنتشرة ان حرس الثورة الاسلامية قد اطلق في الهجوم الصاروخي اليوم 4 صواريخ من طراز ذوالفقار على مقر الارهابيين في سوريا.

صاروخ قيام

كما استخدم حرس الثورة اليوم احد الصواريخ المشهورة والذي ازيح الستار عنه منذ سنوات، وهذا الصاروخ هو “قيام” الذي يبلغ مداه 800 كلم وهو صاروخ باليستي يطلق بشكل عامودي.

ويعمل صاروخ قيام بوقود صلب حيث كان في النسخ القديمة لا يتمتع برأس انشطاري ولكن في النسخ المطورة يتمتع برأس انشطاري وتوجيه حتى لحظة اصابة الهدف.

يعتبر صاروخ قيام اول صاروخ ايراني لا يحوي زعانف توجيه ويعتبر الكثيرون ان حصول ايران على هذا الصاروخ كان بوابة الدخول الى التقنيات الصاروخية الحديثة.

المصدر: وكالة تسنيم