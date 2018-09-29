انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ألمانيا، قائلا إنها تحمي صحافيا أدين بارتكاب “عمل إرهابي” في تركيا.

وقال الرئيس التركي في خطاب ألقاه خلال عشاء أقيم على شرفه في برلين “عندما يتورط صحافيون في أعمال إرهابية، وتكون محكمة تركية قد حكمت عليهم، كيف يمكن للمرء أن يدافع عنهم”.

وأضاف إردوغان بغضب “أحدهم حكم عليه بالسجن لخمس سنوات وعشرة أشهر، لقد تمكن من الفرار من تركيا بحثا عن ملجأ في ألمانيا”، في إشارة منه إلى الصحافي جان دوندار الذي يعيش في المنفى بألمانيا منذ العام 2016.

وأكد الرئيس التركي أنه طلب ترحيل دوندار، الذي يتهمه بأنه “عميل” كشف “أسرار الدولة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية