أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الجمعة انها “تقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان الى سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، عرسال ومعبر الزمراني على الحدود السورية”.

وتابع البيان ان “ذلك يوم الاثنين الواقع فيه 01/10/2018 اعتبارا من الساعة السادسة صباحا”، واوضح ان “نقاط التجمع ستكون كالآتي:

– جبل لبنان : برج حمود ـ الملعب البلدي.

-الشمال : طرابلس ـ محلة المعرض ـ قرب UNHCR.

– عكار : ساحة مركز العبودية – ساحة مركز البقيعة.

– البقاع ـ المصنع :المصنع ( ساحة المغادرة).

– الجنوب ـ النبطية : متوسطة عبد اللطيف فياض.

– الجنوب ـ شبعا : نادي شبعا ـ محلة البيادر.

– الجنوب ـ صيدا : الملعب البلدي

– بعلبك الهرمل : عرسال ـ وادي حميد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام