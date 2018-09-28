توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .
– الحالة العامة:
يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة خلال الأيام القادمة.
* الطقس المتوقع في لبنان:
– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.
– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .
– الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 20 و 32 درجة، فوق الجبال تتراوح ما بين 17 و 25 درجة، في الارز ما بين 13 و 21 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و 34 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية وشمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س
– الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠و٨٠ %.
– حال البحر: منخفض الموج
– حرارة سطح الماء: ٢٨°م.
– الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق.
المصدر: مصلحة الارصاد الجوية