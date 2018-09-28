توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .

– الحالة العامة:

يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة خلال الأيام القادمة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة .

– الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 20 و 32 درجة، فوق الجبال تتراوح ما بين 17 و 25 درجة، في الارز ما بين 13 و 21 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية وشمالية غربية نهاراً، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س

– الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠و٨٠ %.

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية