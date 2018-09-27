أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان والأمين المساعد الدكتور يوسف الطبش في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، حيث جرت محادثات وتبادل لوجهات النظر فيما يتعلق بالأوضاع في الجمهورية اللبنانية.

وأكد الجانب الروسي على دعمه الثابت والدائم لسيادة واستقلال ووحدة الاراضي اللبنانية والحفاظ على الاستقرار والتنوع السياسي والاجتماعي فيه، وعدم السماح لاي من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية.

كما تباحث الجانبان في الاوضاع في الجمهورية العربية السورية، حيث تم التأكيد على الحاجة الماسة للحل السياسي لكل الأزمات الذي تعاني منها سورية وعودة كل النازحين السوريين إلى وطنهم وبالأخص النازحين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.

المصدر: بريد الموقع