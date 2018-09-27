تبدو بعض أجزاء الجسم غريبة في شكلها على الرغم من وظائفها الهامة، كما أن هناك أجزاء في الجسم نتصور أن وظيفتها هو إضافة لمسة جمالية للشكل، ولكن في الحقيقة مهمتها تتعدى الشكل.

إليك قائمة بأغرب أجزاء الجسم التي لا يمكن العيش من دونها:

1- لهاة الحلق: ربما لا نجد إهتمام بهذا الجزء الداخلي المعلق في الحلق سوى في الرسوم المتحركة الهزلية. وهي عبارة عن بروز عضلي يتكون من نسيج بشكل مخروطي، ويتدلى منه قطعة رخوة يتراوح طولها بين 15 إلى 35 ملم . وتقع تحديداً بالقرب من الجزء الخلفي للحنجرة.

وتكمن أهمية لهاة الحلق في إفراز كميات كبيرة من اللعاب سريعاً، فعند حساب كمية اللعاب التي يتم إفرازها على مدار العمر، سنجدها تكفي لملء مسبح، كما تساهم هذه اللهاة في التذوق، وتساعد على التقيؤ في حالة وجود أي مشكلة في المعدة، كذلك تلعب دوراً في الصوت، وإخراج بعض الحروف، وفي حالة كانت هذه اللهاة طويلة بدرجة تفوق الطبيعي، فإنها تسبب بعض المشكلات الصحية مثل إنقطاع التنفس خلال النوم أو الشخير.

2- الحواجب: يعتقد البعض أن أهمية الحواجب تنتهي عند الشكل، وبالفعل من دون الحواجب يبدو الشكل غير مقبول، ولكن هناك وظائف أخرى لها، فالحواجب تساعد في حماية العين من العرق، الأمطار، كما يمكن التعرف على الأشخاص من خلال رؤية حواجبهم، فتميز كل شخص عن غيره في حالة تركها على طبيعتها دون تغيير في شكلها، وعن طريقها يمكننا التعبير عن مشاعرنا المختلفة من سعادة، حزن، دهشة، وغيرها.

3- الرموش: تقوم الرموش بنفس وظيفة الحواجب في حماية العين من أي مسببات لإلتهاب العين مثل الغبار والأتربة والحشرات الصغيرة وغيرها، حيث أن العين منطقة حساسة للغاية وأي شيء غريب يدخل بها يسبب مشكلات في العين.، كما أن الرموش تزيد من جمال العين، وخاصةً في حالة إستخدام الطرق التجميلية الخاصة بها، ولذلك يجب الحفاظ علىيها من التساقط من خلال التغذية السليمة والمتكاملة وعدم إستخدام أي مستحضرات ضارة بالرموش والعين، أيضاً لابد من غسلها جيداً من المواد التجميلية لأنها يمكن أن تضر العين.

4- الأظافر: تحرص النساء على تهذيب أظافرهن بشكل أنيق، فيما يقوم الرجال بقص أظافرهم فور ظهورها، فما هي وظيفة هذه الأظافر لدى الرجال والنساء؟ وتعتبر الأظافر أداة لحماية الأصابع، حيث أن هذه المنطقة هي الأكثر تعرضاً للصدمات سواء في اليدين أو القدمين.

كما أن الأظافر تعتبر نافذة للطمأنة على الصحة، من خلال لونها أو قوتها، فيمكن أن تعرفنا بمشاكل سوء التغذية أو بعض الأمراض الجلدية، فعلى سبيل المثال، الأظافر الصفراء تعني وجود فطريات، وتكسر الأظافر يدل على الضعف أو وجود إلتهابات، أيضاً تساعد في فتح بعض العبوات أو إنتزاع شيء صغير لا يمكن لجلد الأصابع فعله، ولهذا تعتبر أداة هامة للمرأة في مختلف مهامها اليومية.

5- ضرس العقل: هو ضرس يقع في أقصى الخلف بالفم، حيث يمكن أن ينمو لدى الإنسان 4 ضروس عند نهايتي الفك العلوي والسفلي بالفم، وقد ذكرت العديد من الدراسات أنه لم يتم إكتشاف وظيفة محددة لضرس العقل، ولكنه يظهر ليكمل صف الأسنان في الفك.

ولذلك ينصح بخلعه إذا تسبب في ضرر بالفم، مثل إعوجاج الضرس مما يسبب الام شديدة، أو زيادة فرص نمو البكتيريا لأنه يصعب الوصول إلى بفرشاة الأسنان وتنظيف المنطقة التي تحيط به، ففي حالة المعاناة من الام في جهة ضرس العقل، ينصح بالتوجه إلى طبيب الأسنان وخلعه.

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المصدر: ويب طب