قال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان الادارة الاميركية وبسبب جشعها واسلوبها المتعجرف حيال الدول الاخرى باتت تواجه المزيد من العزلة في العالم .

وقال قاسمي في تصريح في معرض رده على مزاعم وزير الخارجية الاميركي في اجتماع ما يسمى بـ”التحالف ضد ايران” ان العالم اجمع عازم على احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية ومسؤوليات الحكومات من خلال التزامه بالاتفاق النووي.

وقال ان مواقف الدول في الامم المتحدة وحتى في الاجتماع الاخير لمجلس الامن تشير الى فقدان اميركا مصداقيتها اكثر من اي وقت مضى.

واضاف قاسمي ان تقرير بومبيو كان يتضمن حقيقة واحدة وهي يأس المسؤولين الاميركيين من تحقيق اهدافهم في عزل ايران على الصعيد العالمي.

واوضح ان تقرير وزير الخارجية الاميركي لم يتناول شيئا جديدا وكان تكرارا لما طرحته اميركا طيلة اربعة عقود بأساليب ولهجات مختلفة.

وتابع قائلا ان الامر الهام هو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالرغم من العداء والمؤامرات تزداد اقتدارا واستقرارا وتستخدم جميع طاقاتها لضمان مصالح الشعب وانها ستتجاوز الاختبار الحالي مرفوعة الرأس.

المصدر: وكالة فارس