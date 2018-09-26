أبرز التطورات على الساحة السورية: 26_9_2018

حماة وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى نقاط عسكرية على محور بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ووجه الجيش ضربات مركزة على تحركات المجموعة، ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم إلى داخل البلدة التي تعد من أكبر تجمعات لـ “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها.

دمشق وريفها:

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 288 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري في بادية ريف دمشق الجنوبي الشرقي عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، خلال الـ 62 يوماً الماضية.

دير الزور وريفها:

ـ خرجت تظاهرة لأهالي قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي الغربي، وأشعلوا الإطارات، على خلفية قيام “قسد” بقتل أحد المدنيين في المنطقة.

ـ قُتل وأُصيب عدد من مسلحي “قسد”، إثر تفجير انتحاري من داعش سيارته المفخخة بهم، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أُصيب 4 مسلحين من “قسد” إثر استهدافهم من قبل مسلحي داعش، في قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار ليلة أمس على مسلحين اثنين من “قسد” في بادية قرية جديد بكارة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” المدعو “هافال سبيان”، إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليه، في حي المفتي بمدينة الحسكة، يوم أمس.

الرقة وريفها:

ـ انفجرت سيارة مفخخة بحاجز معمل السكر التابع لـ “قسد” في الجهة الشمالية من مدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” عددا من الشبان، في ريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

حلب وريفها:

ـ أُصيب مدني بجروح ووقعت أضرار مادية بعدد من الأبنية السكنية والسيارات، جراء إطلاق المجموعات المسلحة قذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة بمدينة حلب.

إدلب وريفها:

ـ عُثر على جثة شخص، مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من البريد في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي