تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية التي نتناولها في تدعيم صحة الجسم وتعويض النقص الغذائي لبعض العناصر الهامة، ولكن يكون هذا في حالة تناولها بالشكل الصحيح، حيث أن هناك كثير من الأشخاص يتناولوا الفيتامينات دون معرفة العديد من الأمور الهامة التي يجب الإنتباه لها حتى لا تصبح هذه الفيتامينات مصدراً لأضرار كثيرة على الجسم أو تصبح غير مجدية بعد تناولها.

إليك مجموعة من الأخطاء التي يجب التوقف عنها في حالة تناولك للفيتامينات:

1- تناول الفيتامينات دون فحص: ما لم يوصي الطبيب بها أو تكون هناك ضرورة ملحة، فلا يجب أن تتناول الفيتامينات بشكل عشوائي أو أن تجمع بين أكثر من فيتامين، حيث أن الجرعات الزائدة من بعض العناصر يمكن أن تؤثر سلباً على الجسم. كما أن كل جسم مختلف عن الاخر، فالفيتامين الذي يتناوله أحد الأشخاص قد لا يكون مناسباً لك، ولذلك يفضل إستشارة الطبيب ليخبرك الفيتامين اللازم لجسمك.

أيضاً تختلف الجرعات التي يحتاجها كل جسم عن غيره، ولذا يجب أن يخبرك الطبيب بالجرعة التي يتطلبها جسمك.

فعلى سبيل المثال، قد تعاني من تقلصات الساق ليلاً، وهذا قد يعني أنك تعاني من نقص المغنسيوم في الجسم، وهذا يعني أنك لن تحتاج سوى تناول مكمل غذائي لعنصر المغنسيوم وليس عنصر اخر، كما أن الكمية التي يحتاجها جسمك ستحدد الجرعات الواجب أخذها من هذا المكمل الغذائي. ويمكن الحصول على الفوائد المختلفة من خلال الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات بدلاً من تناول الكبسولات التي لم نتأكد من إحتياج أجسامنا لها.

2- جسمك لا يحتاج لفيتامين د: يتصور بعض الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حارة مثل الدول الخليجية أن أجسامهم ليست بحاجة إلى فيتامين د لأنهم يتعرضون بشكل دائم إلى الشمس، ولكن هذا ليس إفتراضاً صحيحاً في كل الأوقات، لأن التعرض لأشعة الشمس التي تمد الجسم بفيتامين د يجب أن يكون بشكل يومي منتظم في الصباح.

ويمكن أن يكون لدى الشخص نقص في هذا الفيتامين ويستدعي هذا تناوله للمكمل الغذائي الذي يمده بهذا الفيتامين، ويمكن التأكد من مستوى فيتامين د في الجسم عن طريق فحص الدم، وحينها يتحدد هل يحتاج جسمه إلى إمداده بجرعة من المكمل الخاص به أم لا.

3- الإكثار من الكالسيوم: أيضاً يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول كبسولات الكالسيوم أمر مفيد للصحة وخاصةً كبار السن حتى لا يصابوا بهشاشة العظام، وهذا إعتقاد خاطيء لأن زيادة الكالسيوم في الجسم تؤدي إلى كثير من الأضرار، فيمكن أن يساعد في الإصابة بإنسداد أو تصلب الشرايين.

ولذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم أفضل من الكبسولات، وينصح بإستشارة الطبيب لمعرفة الكميات المناسبة من هذه الأطعمة كلما تقدم العمر.

4- تعارض الفيتامينات مع مركبات أخرى: قبل تناول أي فيتامين، يجب النظر إلى الأطعمة التي تتناولها، وكذلك الأدوية التي وصفها الطبيب، حيث أن هناك بعض المكونات في الفيتامينات تتعارض مع مركبات أدوية أخرى، وفي حالة تناولهما معاً، فإنك تعرض جسمك للعديد من المخاطر. وكذلك الحال في بعض الأطعمة التي لا تصلح مع أنواع الفيتامينات المختلفة.

ولذلك يجب أن تخبر الطبيب بالروتين اليومي الخاص بك سواء في الطعام أو الأدوية التي وصفها لك طبيب اخر قبل أن تبدأ في تناول المكملات الغذائية.

5- موعد تناول كبسولات الكركمين: للكركم العديد من الفوائد الهامة للجسم، فهو مضاد للإلتهابات ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالخرف والأمراض المتعلقة بالذاكرة والتركيز، ومع هذا يجب تناول كبسولات الكركمين أثناء تناول الطعام لضمان الإمتصاص الصحيح لها.

وعلى الرغم من وجود أضرار من كبسولات الكركم، فإنه يفضل إستبدالها بمسحوق الكركم ورشه على الأطعمة المختلفة.

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المصدر: ويب طب