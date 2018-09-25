استنكر “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له الثلاثاء “الصمت العربي حيال الإعتداءات الإسرائيلية المتتالية لسوريا”.

ودعا المؤتمر “وزارة الخارجية اللبنانية الى تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد العدو الصهيوني الذي يستبيح الأجواء اللبنانية في اعتداءاته هذه”، وتابع “لا يجوز ان تصمت حكومة لبنان على هذا العدوان ضد سيادته وضد سوريا”.

كما دان المؤتمر “الهجمة الصهيونية على الطائرة الروسية”، وأشاد “بردة فعل القيادة الروسية بالرد على العدو الاسرائيلي سياسيا وعسكريا من خلال تقديم مساعدة عسكرية جديدة لقوات الدفاع السورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام