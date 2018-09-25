اكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني اَلاّ برنامجَ له للقاءِ الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، موضحا اَنَ الاخير لم يوفر في الاساسِ ظَروفاً لاجراءِ مثلِ هذا اللقاء.

وقال الشيخ روحاني في حوارٍ اجرتهُ معهُ قناة ان بي سي التلفزيونية الاميركية لو كانَ احدٌ يرغبُ بالتفاوضِ والحوارِ والتقدمِ في العَلاقاتِ فعليهِ الا يستخدمَ اداةَ الحظرِ والتهديد، مضيفاً حينَما تستخدمُ حكومةٌ ما كلَ طاقاتِها ضدَ حكومةٍ اخرى فمعنى ذلك انها لا تمتلك الارادةَ اللازمةَ لحلِ وتسويةِ القضايا.

وقال الرئيس الإيراني ان أميركا غير قادرة على ايصال صادرات النفط الايرانية الى مستوى الصفر.وأوضح أنه “اذا ارادت اميركا اللجوء الى القوة من أجل حظر تصدير النفط الايراني فبالتأكيد سترى الرد المناسب، لدينا قدرة الحفاظ على معابرنا المائية آمنة وحرة”.

المصدر: قناة المنار + وكالة تسنيم