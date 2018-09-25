قال مسؤول صهيوني الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يقدم المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه المزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة رويترز بأنه لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين.

ويسافر نتنياهو يوم الثلاثاء إلى نيويورك وسيجتمع أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” ياسر رزق، قال إنه رغم تعدد الفعاليات والقمم الدولية خلال اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة، فإن أبرز بنود أجندة زيارة السيسي هذا العام هو القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللقاء المقرر يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، التقى السيسي نتنياهو في نيويورك، لبحث “عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، ذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.

المصدر: وكالة رويترز