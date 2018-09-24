دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين تجمعات لقوى العدوان الأمريكي السعودي بقطاع عسير.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ زلزال1 وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية تجمعات للمنافقين قبالة منفذ علب وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم”.

وأضاف المصدر أن “المجاهدين الأبطال قصفوا بصاروخ زلزال1 وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية تجمعات للمنافقين في مجازة، مكبدينهم خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

المصدر: موقع انصار الله