إستنكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، في مجلس عاشورائي في بلدة تربل البقاعية، الذي حصل في الأهواز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال “هذا العمل الإرهابي الجبان في الأهواز خلال العرض العسكري يدل على أن العدو ما عاد يستطيع أن يحارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط من خلال الإقتصاد، والعقوبات المالية فلذلك وللأسف يحاربها من خلال هذه العمليات الإرهابية التي لا تصب في مصلحة العرب او في مصلحة المسلمين، بل على العكس هذا يخدم أعداء الإسلام ويخدم أمريكا وإسرائيل”.

وأضاف”نحن نعيش في لبنان، لبنان التنوع، لبنان الطوائف والمذاهب ينبغي ألا نسمح لأحد أن يحشر في ما بيننا، نريد أن نعيش مع بعضنا، نختلف في السياسة لا مشكلة، لا مشكلة أن نكون احزابا متناحرة سياسيا لكن المشكلة أن نكون متناحريين دينيا وعقائديا وإسلاميا”، لافتا الى ان “المشكلة أن نتآمر على مقاومتنا، أن نتآمر على حزب الله الذي جاء لنا بالعزة وبالكرامة، نحن من بلد المقاومة، من لبنان المقاوم، من لبنان الممانع، من لبنان الذي استطاع أن يحرر وأن ينتصر وأن يهزم كل عدو يريد أن يضرب وحدته الوطنية والإسلامية ويريد أن يشرذمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام