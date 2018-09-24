كشفت تقارير عن احتواء تطبيق “خرائط غوغل” على ميزة، ستساهم في التشجيع على الخروج من المنزل لمرات أكثر عن السابق.

ولأن العثور على مكان لركن السيارة أصبح أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لأي مكان خارج المنزل، وسط الازدحام والزيادة السكانية، فقد أصبحت “خرائط غوغل” تقوم بهذه المهمة حاليا، بتوفر أماكن مقترحة تلقائيا لأماكن ركن السيارة، قبل بلوغ نقطة الوصول، وفقا لموقع “بي جي آر”.

وتعمل ميزة “ركن السيارات” بشكل تلقائي خلال الرحلة، وليس في الإمكان وقف تنشيطها عبر التطبيق، وإذا فاتك مكان مقترح لركن السيارة، فستضطر لانتظار ظهور مقترح آخر خاص بركن السيارة.

ومن أجل استعمال الميزة الجديدة على “خرائط غوغل”، فليس عليك سوى الحصول على أحدث تحديث للتطبيق على الأقل، لأنه متوافر منذ فترة وفي انتظار استكشافه من جانب المستخدمين.

يذكر أن “خرائط غوغل” تضم ميزة خفية أخرى، وهي وهي الخاصة بالكشف عن أكثر الأوقات التي يكون فيها المكان مزدحما، لتجنب زيارته في تلك الفترة تحديدا، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

المصدر: سبوتنيك