وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين سر الحركة والفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، لمناسبة “الذكرى السادسة والثلاثين لعملية الويمبي، ضد جيش الغزاة الصهاينة في بيروت، تحية إجلال وإكبار لروح الشهيد البطل الفدائي خالد علوان، الذي ينتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي كان من أوائل من قام بعمل مقاوم ضد الجيش الإسرائيلي المحتل لبنان في بيروت، وما عرف بعملية الويمبي الشهيرة، التي كانت فاتحة انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، وقتل فيها أربعة ضباط وجنود إسرائيليين في يوم الرابع والعشرين من أيلول عام 1982، في مقهى الويمبي بشارع الحمراء في العاصمة اللبنانية”.

وقال “إن تلك العملية التي أضاءت شعلة انطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وشكلت نقطة البداية المضيئة والساطعة في تاريخ لبنان، أجبرت جيش الاحتلال الصهيوني على الاندحار عن مدينة بيروت وانكفائه عن معظم المدن والقرى والأراضي اللبنانية، وصولا إلى ما كان يعرف بالشريط الحدودي عام 1985، حيث استمرت المقاومة وانتصرت على جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، حيث انسحب الجيش الإسرائيلي ذليلا مهزوما، يجرجر أذيال الخيبة عن معظم الأراضي اللبنانية المحتلة، تحت وطأة ضربات رجال المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام