ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ظهر اليوم في “بيت الوسط”، اجتماعا في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن على رأس وفد ومستشار الرئيس الحريري المهندس فادي فواز، تناول اوضاع مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومشاريع التوسعة التي هي قيد التنفيذ وتحسين الخدمات، وأشادت السفيرة لاسن بالعمل الجاري ولا سيما الإجراءات الإدارية واللوجستية، وتطرق الاجتماع ايضا الى اهمية تنفيذ الإصلاحات الإدارية المتعلقة بمؤتمر”سيدر”.

وترأس الرئيس الحريري اجتماعا ثانيا، في حضور لاسن والوفد المرافق، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعدالله حمد ومستشارة الرئيس الحريري لشؤون المعلوماتية والاتصالات لينا عويدات وعدد من المعنيين، جرى خلاله عرض لخارطة الطريق لمكافحة جرائم المعلوماتية في ضوء المشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء ووافق الاتحاد الاوروبي على دعمه وتقديم الإمكانات الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية بمشاركة كل الوزارات والإدارات المعنية.

وبعد اللقاء قالت لاسن “عقدنا اجتماعا تناول الأمن الالكتروني، بحيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع مختلف الخبراء مدى العامين الماضيين لمحاولة مساعدة لبنان على هذا التحدي الكبير الذي يواجهنا جميعا، ألا وهو جرائم المعلوماتية والأمن الالكتروني. في الوقت الحالي، علينا جميعا حماية أنظمتنا، وفي الاتحاد الأوروبي، لدينا الكثير من الخبرة لأنه في الحقيقة أمر صعب، لذا فإن اجتماعنا مع رئيس الوزراء لنقول له إننا سعداء بالاستمرار في مساعدة لبنان لوضع استراتيجية وطنية للأمن الالكتروني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام