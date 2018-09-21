تمكن باحثون ايرانيون، من انتاج ذرات نانو ذات ميزة مضادة للبكتيريا من خلال استخدام الاعشاب الطبية.

وأفادت وكالة انباء فارس بأن باحثي جامعة طهران وبالتعاون مع باحثي مركز ابحاث ايران للبيوتكنولوجيا الزراعية، تمكنوا من انتاج ذرات نانو الفضة من خلال استخدام أعشاب “فرولا” الطبية. وتعتبر هذه العشبة الطبية من الاعشاب الطبية المحلية في ايران، ويمكن العثور عليها بكثرة في المناطق الباردة.

ذرات نانو الفضة تعتبر واحدة من اكثر ذرات النانو استخداما في المجال الطبي، وذلك بسبب ميزتها المضادة للبكتيريا، حيث تستخدم بكثرة في انتاج المواد المعقمة.، وتمتاز عشبة “فرولا” الطبية بأنها مصدرا طبيعيا غنيا بالتركيبات الحيوية الناشطة، والتي يمكن استخدامها كمضادات بيئة ونباتية للأكسدة، ولتبديل ايونات الفضة الى نانو ذرات الفضة..

وفي هذا المشروع ونظرا لاستخدام مصدر طبيعي كمادة اولية، فقد انخفضت الكلفة النهائية بشكل ملفت مقارنة بطرق التصنيع الكيميائية، كما ن ذرات النانو المصنعة في هذه الطريقة تتمتع بجودة اعلى من حيث الحجم والشكل ونسبة النقاء، فضلا عن انخفاض تأثيرها السامّ.

المصدر: وكالة انباء فارس