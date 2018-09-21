حذر الرئيس التنفيذي لـ “جيه بي مورغان” جيمي ديمون من أن البنوك قد تكون في حالة جيدة بعد انهيار بنك “ليمان براذرز”، لكن النظام المالي يمكن أن ينهار مرة أخرى إذا تعرض لهجوم سيبراني مدمر.

ويرى ديمون أن أكبر تهديد هو الهجوم السيبراني، مؤكداً ضرورة التركيز على هذه المسألة وبالتحديد من قبل الحكومة الأكيركية.

وأشار إلى أنه ينبغي التأكد من أن أعمال القرصنة سواء على مستوى الأفراد أو الدول يمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار حقيقية، موضحاً أن المصارف ومن بينها “جيه بي مورغان” تنفق بالفعل الكثير من المال لمواجهة هذا الخطر.

المصدر: وكالات