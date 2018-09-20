أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الخميس، أن أميركا انتهكت حتى المعاهدات التي وقعتها، ولذلك فهي تواجه ملفين في المحكمة الدولية.

وردا على تصريح مسؤول أميركي كبير بشأن الاتفاق النووي، كتب محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر: ان اميركا انتهكت هذه المعاهدات سابقا، ولذلك فهي تواجه ملفين مفتوحين في المحكمة الدولية.

وكان براين هوك، رئيس فريق العمل الخاص بإيران بالادارة الاميركية، اعتبر في كلمة القاها في مؤسسة “هودسن” المحافظة، الاتفاق النووي بأنه اتفاق فردي بين الحكومة الايرانية وباراك اوباما (الرئيس الاميركي السابق)، وقال: ان واشنطن الآن بصدد عقد معاهدة مع ايران لتقييد البرنامج الصاروخي والنووي الايراني بشكل متزامن، وتتم المصادقة عليها في مجلس الشيوخ.

وكتب ظريف: ان الولايات المتحدة وصفت الاتفاق النووي بانه اتفاق فردي بين حكومتين، وادعت انها بصدد عقد معاهدة جديدة.. هذا غير صحيح.. فهذا الاتفاق اتفاق دولي حظي بتأييد قرار صادر من مجلس الامن الدولي. وفضلا عن ذلك، فإن الولايات المتحدة انتهكت المعاهدات التي ابرمتها، ولذلك فإنها تواجه ملفين في المحكمة الدولية.

وأرفق وزير الخارجية الايراني، تغريدته بمقطع عن التعامل القاسي لمسؤولي هودسن مع احتجاج الناشطة الاميركية العضو في حملة “ميديا بنجامين” للسلام، على تصريحات هوك، وكتب: يبدو ان الولايات المتحدة انما تستهزئ بالدعوات للسلام. الا تخجلون؟

وكانت ناشطة اميركية ترتدي قميصا كتب عليه “السلام مع ايران” اعتلت المنصة بعد كلمة لبراين هوك، وتكلمت لدقائق احتجاجا على تصريحات هوك واتهمته بأنه يحاول اثارة حرب ضد ايران وفبركة ملفات ضدها كما فعلت اميركا مع العراق.. وقام مسؤولو الامن بسحبها بالقوة من المنصة.. وقامت مؤسسة هودسن بعد ذلك بحذف هذا المقطع من موقعها.

كما تطرقت هذه الناشطة الى دعم اميركا للسعودية، واصفة الرياض بأنها تشكل اكبر تهديد للعالم، واشارت الى حرب اليمن، قائلة كيف تتجرأون على الحديث عن قضية اليمن في حين ان القصف السعودي يمارس قتل الشعب اليمني.

كما شددت على ان الحظر الاميركي ضد ايران يؤدي الى الإضرار بالشعب الايراني، مضيفة ان على اميركا ان تمضي نحو السلام مع ايران.

المصدر: وكالة فارس