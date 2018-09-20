شهدت مدينة صعدة اليمنية، ظهر اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء ليوم العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وحمل المتظاهرون أعلاماً وشعارات المناسبة ولافتات الحرية المناهضة للسياسية الأمريكية في المنطقة، ورددوا شعارات منها “أحرار لسنا عبيد”، “التصعيد بالتصعيد”، و”هيهات الذله هيهات يا أبناء الولايات”، “وسنواصل في درب حسين.. لن نخضع للأمريكيين” و”ثقافة الاستشهاد.. رفضت كل الاستعباد”، و”مظلومية كربلاء.. جسدها يمن الإباء”، و”يمن العزة كربلاء.. لن يخشى بطش الأعداء”..

وألقيت في فعاليات المسيرة التي بدأت بآيات من الذكر الحكيم كلمات وقصائد شعرية عدة تحدثت عن مظلومية الإمام الحسين في كربلاء وكيف انتصرت دماؤه الطاهرة على الظالمين والمعتدين.

وربطت الكلمات بين مظلومية الحسين عليه السلام ومظلومية الشعب اليمني الذي يعيش كربلاء العصر، وكيف استلهم الشعب اليمني من صبر وثبات الحسين الصمود أمام تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

المصدر: المسيرة