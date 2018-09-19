أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة جريمة استهداف بوارج العدوان السعودي الأمريكي قارب صيد في عرض البحر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة والتي راح ضحيتها 18 صيادا.

واستنكر بيان صادر عن السلطة المحلية بالمحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الصيادين وهم يمارسون أعمالهم من أجل توفير لقمة العيش، لافتاً الى تعمد العدوان إغراق صياد مسن أمام أبنه ورفاقه في البحر.

وأكد البيان أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وحشية بحق الصيادين اليمنيين جرائم حرب لا تسقط بالتقادم وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعت السلطة المحلية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية والعمل على إيقاف العدوان.

المصدر: وكالة سبأ