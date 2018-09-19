تدمير 3 ناقلات جند لقوى العدوان في الدريهمي بالساحل الغربي (مصدر عسكري يمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2018 - 16:40
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تدمير 3 ناقلات جند لقوى العدوان في الدريهمي بالساحل الغربي (مصدر عسكري يمني)
منذ 1 ساعة
19 September، 2018
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