أعادت ورشات وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية إلى كامل محافظة اللاذقية بعد إصلاحها الأضرار التي لحقت بالشبكة جراء العدوان الذي استهدف المدينة مساء اليوم.

وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في تصريح إن ورشات الوزارة أعادت التغذية الكهربائية لكامل محافظة اللاذقية بعد انقطاعها عن جزء من المدينة نتيجة العدوان الذي تعرضت له المحافظة مما أدى لأضرار على خط توتر عالي66 ك ف. وأشار وزير الكهرباء إلى أن ورشات الكهرباء توجهت على الفور إلى مكان الاعتداء وقامت بأعمال الإصلاح على الخط المذكور.

وتسبب العدوان بوقوع أضرار كبيرة في محطة تحويل الكهرباء في بلدة سقوبين على أطراف مدينة اللاذقية.

المصدر: وكالة سانا