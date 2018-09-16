أسقطت الدفاعات الجوية لدى الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، طائرة تجسس سعودية في وادي جارة في جيزان.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد أسقطوا ، أمس السبت، طائرة تجسسية لقوى العدوان خلال صد زحف بجبل الشبكة شرق الدود بجيزان، كما قُتل وجرح أعداد من المرتزقة بالإضافة إلى تدمير طقم واغتنام أسلحة في كسر الزحف. وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية في 1 سبتمبر الحالي طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة جبل الدود بجيزان.

وتم إسقاط طائرة مقاتلة بدون طيار متطورة من نوع CH-4 صينية الصنع في 30 من أغسطس الماضي تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في منفذ الطوال الحدودي بجيزان. وأسقطت الدفاعات الجوية لدى الجيش واللجان الشعبية مئات الطائرات الدرون التابعة للعدوان منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015.

المصدر: المسيرة نت