أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن توقيع 28 اتفاقية مع الصين خلال زيارته لهذا البلد.

وقال مادورو في ختام اجتماع اللجنة الفنزويلية الصينية المشتركة في بكين، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها متعلقة ببرنامج إعادة إعمار الاقتصاد الفنزويلي، وأهداف التنمية المشتركة للبلدين.

ومن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، اتفاقية بين شركة النفط الحكومية الفنزويلية ونظيرتها الصينية حول بيع فنزويلا حصة 9.9 بالمئة في شركة “سينوفينسا” المشتركة، التي تمتلك الشركة الصينية 40 بالمئة منها.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حو التعاون في استثمار كتلة “أياكوتشو 6” النفطية. كما ستقوم الصين بحفر 300 بئر في حقل أياكوتشو، وستقدم تمويلا بحجم 184 مليون دولار لشركة “بتروزومانو” المشتركة.

وخلال اللقاءات التي عقدها الرئيس الفنزويلي في العاصمة الصينية، أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لمادورو استعداد الصين لمساعدة فنزويلا. كما اتفق الرئيسان مادورو وشي جين بينغ على تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الفنزويلي يبلغ 62 مليار دولار.

المصدر: رويترز