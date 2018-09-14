وقع الاتحاد الاوروبي والمغرب الجمعة في الرباط اتفاقي تمويل “من اجل التنمية الاجتماعية في المملكة” و”التنافسية” في القطاع الخاص بقيمة مئتي مليون يورو.

ووقع الاتفاقان وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون والمفوض النمسوي يوهانس هان المكلف السياسة الاوروبية للجوار والتوسيع.

واعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في المغرب ان الاتفاق الاول وقيمته نحو مئة مليون يورو سيخصص للقطاع الخاص، فيما يهدف الثاني بالقيمة نفسها الى “تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية”.

كذلك أجرى المسؤول الاوروبي محادثات مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

وقال هان على الاثر ان “زيارتنا تهدف الى اعطاء دفع جديد للعلاقات بين المغرب واوروبا”.

من جهته، اورد وزير الخارجية المغربي ان “العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي قديمة جدا، وهما مدعوان اليوم الى تكييف هذه العلاقات مع الظروف الجديدة”.

وكانت العلاقات بين الجانبين تدهورت نهاية 2015 بعدما الغى القضاء الاوروبي اتفاقا زراعيا ثنائيا اثر شكوى من جبهة بوليساريو اكدت فيها ان تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية يشكل “انتهاكا” للقانون الدولي.

وقررت محكمة العدل الاوروبية في 2016 ان الاتفاق الزراعي مع المغرب لا يزال ساريا لكنه غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية