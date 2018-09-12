أعلنت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى زيارة إلى إيرلندا كان مقررا أن يجريها بعد مشاركته في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الاولى.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فارادكار “نؤكد إرجاء زيارة الرئيس الأميركي، لقد أشار الجانب الأميركي إلى أسباب متعلقة بجدولة المواعيد”.

ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إرجاء الزيارة واكتفت بالقول أن المسؤولين “لم يحسموا ” بعد إدراج إيرلندا محطة ضمن جولة الرئيس الأميركي، من دون كشف سبب إعادة النظر هذه.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الشهر الماضي أن الرئيس سيتوجه إلى إيرلندا بعد مشاركته في مراسم 11 تشرين الثاني/نوفمبر من أجل “تجديد العلاقات الراسخة والتاريخية” بين البلدين.

وهنأ ترامب العام الماضي فارادكار بانتخابه زعيما جديدا للحزب الحاكم ما جعله الرئيس الأصغر سنا للحكومة الإيرلندية وأول مثلي يتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس الأميركي “في بلدنا كثيرون أتوا من إيرلندا، أعرف العديد منهم، وأشعر كأنني اعرفهم جميعا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية