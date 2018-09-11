أدان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، تصرفات واشنطن “الداعمة للإرهاب”، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد “وضعت سياستها الخارجية لصالح حماة الإرهاب”.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: ” 17 عام بعد حادثة “11 سبتمبر”، ايران أول دولة إسلامية أدانت هذه المأساة، وتأثرت على المتضررين والضحايا، كما اتخذت إجراءات حقيقية ضد تنظيم القاعدة وفروعه، التي تشمل داعش وجبهة النصرة، اذ أنه تم فرض عقوبة 11 مليار دولار، وتم منع مواطنين هذا البلد من دخول الولايات المتحدة” وأضاف وزير الخارجية أن” كل هذا والبيت الأبيض يضع سياسته الخارجية في مزاد علني لحماية ممولي الارهاب، الذين ارتكب مواطنوهم هجمات 11 سبتمبر”.

وشهدت الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر/أيلول 2001، مجموعة من الهجمات الإرهابية عبر تحويل اتجاه أربع طائرات مدنية وتوجيهها للاصطدام بأهداف محددة، وقد نجحت في ضرب برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن وأيضا مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ولقي 2973 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه الأحداث ومايزال هناك 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض مختلفة بسبب استنشاق دخان الحرائق والمواد السامة.

المصدر: سبوتنيك