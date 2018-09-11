أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم الاستمرار في التعاون مع إيران من أجل “بناء دفاع” ضد العقوبات الأميركية خارج الحدود الإقليمية ومحاولات واشنطن لعرقلة الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ريابكوف خلال لقاء مع صحيفة روسية “روسيسكايا غازيتا”: “سنواصل مع إيران بشكل مكثف في الأيام القادمة، وبالتحديد ابتداءً من الغد، العمل مع الأوروبيين ، ومواصلة جهودنا في اتصال مع الصين والدول الأخرى من أجل بناء، إذا صح التعبير، دفاعًا ضد العقوبات الأميركية خارج الحدود الإقليمية، وضد محاولات الولايات المتحدة في فسخ خطة العمل الشاملة المشتركة، لتناسب دوافعها وأفكارها الجيوسياسية، وأفكارها حول ما هو الصواب والخطأ في هذا العالم”.

المصدر: سبوتنيك