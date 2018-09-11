وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وقاحة الادارة الاميركية بانها لا حدود لها، مؤكدا انها بلغت حدا تهدد فيه حتى قضاة محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، بالمقاضاة امام المحاكم الاميركية.

وكتب ظريف في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردا على تهديد مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون لقضاة محكمة الجزاء الدولية في لاهاي بالمقاضاة امام المحاكم الاميركية: ان اميركا هددت بفرض الحظر على محكمة الجزاء الدولية وحتى مقاضاة قضاتها امام المحاكم الاميركية. الا يبدي احد الغضب (تجاه ذلك)؟ يبدو ان وقاحة هذا النظام الاميركي المتمرد لا تعرف حدودا.وتساءل “متى يتذمر المجتمع الدولي ويرغم اميركا على التصرف كدولة عادية” ؟ .

المصدر: وكالة سانا