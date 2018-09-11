استقبل “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الثلاثاء أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان، حيث تم التباحث في الشؤون الإقليمية والمحلية.

وقال حمدان في تصريح له بعد اللقاء “علينا جميعا أن نتآزر في مكافحة هؤلاء الإرهابيين والمخربين في بقاياهم”، وتابع “هذه البؤر الإرهابية على أرض سوريا أصبحت في نهاية مؤامرتهم على أهلنا السوريين”، واضاف “لذلك نحن ندعو الجميع إلى الوقوف إلى جانب سوريا في معركتها النهائية ضد هؤلاء المخربين والإرهابيين”.

وفي الشأن اللبناني، قال حمدان “نتمى الاسراع بتشكيل الحكومة رأفة بالمواطنين اللبنانيين”، وتابع “انظروا إلى هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي أصبح فعلا يهدد الجميع بينما بعض المسؤولين يتلهون بالتنظيرات السياسية والدستورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام